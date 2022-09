Le monde s’est associé au deuil des Britanniques après la mort jeudi d’Elizabeth II, « une reine de coeur » dont « la dignité » et « le sens du devoir inaltérable » ont suscité une pluie d’hommages unanimes.

Adressant « leurs pensées » à la famille royale et à son peuple, chefs d’Etat ou de gouvernement se sont dits personnellement affectés par le décès de la souveraine qui, en 70 ans de règne, a rencontré quasiment tous les grands responsables de la planète.

Minute de silence à l’ONU, tour Eiffel privée de ses lumières, drapeaux en berne sur la Maison Blanche mais aussi dans le sultanat d’Oman, jours de deuil au Brésil, en Jordanie ou à Cuba… les marques de respect se sont multipliées aux quatre coins du globe.

Joe Biden a salué « une femme d’Etat d’une dignité et d’une constance incomparables ». Elizabeth II était « plus qu’une monarque. Elle incarnait une époque », a ajouté le président américain, qui a signé en personne le registre de condoléances ouvert en son honneur par l’ambassade du Royaume-Uni à Washington.

Our statement on the death of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/0n7pmVVg2w

Son règne est défini par la « grâce, l’élégance et un sens du devoir inaltérable », a renchéri l’ex-locataire de la Maison Blanche Barack Obama.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a lui aussi noté « la grâce, la dignité et le dévouement » d’Elizabeth II.

« Il n’y a pas de mots pour rendre hommage, même partiellement, à l’importance primordiale de cette reine, à son sens du devoir, à son intégrité morale, à son dévouement et à sa dignité », selon l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Fait rare, la mort d’Elizabeth II a mis d’accord même les pires ennemis. « Pendant de nombreuses décennies, Elizabeth II jouissait à juste titre de l’amour et du respect de ses sujets, ainsi que d’une autorité sur la scène mondiale », a commenté le président russe Vladimir Poutine.

Faisant part de « sa profonde tristesse », le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré « une perte irréparable ».

Aux Etats-Unis, l’ancien président républicain Donald Trump a abondé dans le sens des démocrates Joe Biden et Barack Obama, louant une souveraine qui laisse selon lui « un extraordinaire héritage de paix et de prospérité ».

« Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle », a réagi le président français Emmanuel Macron.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.

Elle était aussi « une amie remarquable de l’Irlande », selon son président Michael D. Higgins, mais aussi « une présence constante » dans la vie des Canadiens qui la « chériront toujours », d’après le Premier ministre Justin Trudeau.

« Profondément attristé », le pape François a fait savoir qu’il priait pour Elizabeth II et Charles III.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Charles III, roi du Royaume Uni, suite au décès de la reine Elizabeth II. Dans ce message, le roi indique avoir appris avec une « profonde tristesse le décès de Votre mère, sa majesté la reine Elizabeth II. Qu’elle repose en paix”.

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi s’est également dit « peiné par sa disparition ». Le gouvernement argentin a exprimé son « chagrin », les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et cubain Miguel Diaz-Canel leur « tristesse ».

« Elle nous manquera terriblement », a prédit la reine du Danemark Margrethe II.

« Son décès est une immense perte pour le peuple britannique », a estimé le président chinois Xi Jinping.

Le roi des Belges Philippe et son épouse ont rendu hommage jeudi à « une monarque d’exception qui a profondément marqué l’Histoire ».

Le roi d’Espagne Felipe VI a même jugé qu’elle avait « écrit les chapitres les plus pertinents de l’Histoire » ces sept dernières décennies.

La reine Elizabeth II a symbolisé « la réconciliation » avec l’Allemagne, contribuant à « panser les plaies » de la Seconde guerre mondiale, a notamment souligné le chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier.

La disparition de cette souveraine, qui a « joué un rôle extrêmement important pour la paix et la stabilité mondiales », est une « grande perte » pour la communauté internationale, a abondé le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

The loss of Her Majesty Queen Elizabeth II is a great loss not only to the British people but also to the international community. Japan’s thoughts are with the United Kingdom as the British people overcome this deepest sadness.

Sa mort laisse un immense vide dont le souvenir « restera gravé en lettres d’or dans les annales de l’histoire mondiale », pour le président du Pakistan Arif Alvi.

« Sa vie et son héritage resteront gravés dans les mémoires à travers le monde », a renchéri le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué en Elizabeth II « un modèle de continuité », « dont le calme et le dévouement ont donné de la force à beaucoup ».

« Tout au long de sa riche carrière, elle a été une source d’inspiration et de noblesse », a renchéri l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Pour le roi Salmane d’Arabie Saoudite, Elizabeth II « était un modèle de leadership qui restera immortel dans l’histoire ».

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a jugé que cette « figure exceptionnelle » « symbolisait la dévotion et l’amour pour sa patrie ».

On behalf of the Government and people of Israel, I send my condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.

She leaves behind an unparalleled legacy of leadership and service.

May her memory be for a blessing. pic.twitter.com/ZWm26wiVKx

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 8, 2022