Le ministre français Mounir Mahjoubi s'exprime sur son homosexualité

Un ministre français, le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi, s'est exprimé dans un tweet sur son homosexualité espérant pouvoir "aider à lutter contre l'homophobie" dont il a lui-même souffert, a-t-il déclaré aujourd'hui au site Franceinfo.

Cette nuit, Mahjoubi a posté sur son compte Twitter un message pour dénoncer l'homophobie à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, hier. L'homophobie "hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre", a posté le ministre, pacsé depuis 2015 avec son compagnon.

L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018 — Mounir Mahjoubi (@mounir) 17 mai 2018

Interrogé par Franceinfo, Mounir Mahjoubi affirme "ne pas vouloir en faire un sujet". "Mais si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais", a ajouté le ministre, un des rares hommes politiques français à assumer publiquement son homosexualité. "Nous sommes en 2018, je vis ma vie, même publique, de manière tranquille. Mais si, ce jour-là, je pouvais passer le message en le renforçant par mon expérience personnelle, je pense qu'il fallait le faire", a-t-il déclaré.