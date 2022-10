Le Fonds Monétaire International (FMI) a accordé un prêt de 3 milliards de dollars à l’Égypte pour financer un programme de réforme économique, étalé sur quatre ans, a annoncé le bureau d’information du Conseil des ministres.

Selon les termes de l’accord, l’Égypte pourrait obtenir deux financements supplémentaires, dont le premier d’un milliard de dollars par le biais du nouveau Fonds pour la résilience et la durabilité du FMI, et le second d’environ 5 milliards de dollars, par l’intermédiaire d’un certain nombre d’institutions internationales et régionales, a indiqué le bureau d’information du Conseil des ministres dans un communiqué.

Outre, le renforcement de la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette publique à moyen terme, le programme égyptien vise à consolider le filet de sécurité sociale et à accélérer les efforts visant à accroître la compétitivité de l’économie du pays, selon la même source.

«Du côté des réformes et des mesures liées à la politique budgétaire, le programme vise à poursuivre les efforts de discipline budgétaire représentés dans la poursuite de la réalisation d’un excédent primaire annuel du budget public, et œuvrer à ramener le rapport de la dette publique au Produit Intérieur Brut (PIB) à moyen terme à des niveaux inférieurs à 80% du PIB, en plus de continuer à allonger la durée de la dette publique, à diversifier les sources de financement et à réduire les besoins de financement, pour atteindre l’équilibre budgétaire», a fait savoir la même source.

L’annonce de l’accord avec le FMI est intervenue après la décision de la Banque centrale d’Égypte de relever les taux d’intérêt de 200 points de base et d’adopter un taux de change flexible de la livre par rapport aux devises étrangères basé sur le mécanisme de l’offre et de la demande sur le marché. Cet accord sera présenté au conseil d’administration du FMI au cours du mois de décembre pour approbation, selon le communiqué.