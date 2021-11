Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus dans le monde a dépassé les 5 millions lundi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le premier décès connu dû au COVID-19 a été annoncé le 11 janvier 2020 à Wuhan, en Chine, où la pandémie a débuté. Près de deux ans plus tard, les États-Unis sont en tête en matière de décès avec 745 836 morts, suivis du Brésil avec 607 824 décès et l’Inde (450.000).

Près de 250 millions de cas de COVID ont été signalés dans le monde, selon l’université John Hopkins.

Bien que des milliards de doses de vaccin COVID aient été administrées dans le monde, les disparités dans le déploiement des vaccins persistent, les pays à faible revenu étant loin derrière les pays plus riches, rapporte lundi le site d’information Axios.

À l’échelle mondiale, au 26 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé plus de 2,9 millions de cas et plus de 49 000 nouveaux décès, soit une augmentation de 4 % et 5 % respectivement.