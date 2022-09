Le théologien, Youssef Al-Qaradawi, célèbre prédicateur et universitaire égyptien, naturalisé au Qatar est décédé ce lundi 26 septembre 2022 à l’âge de 96 ans des suites de maladies, annonce sa page officielle Facebook.

Né le 9 septembre 1926, Cheikh Al-Qaradawi est fondateur et doyen de la première université des études et sciences islamiques au Qatar en 1977. Il a été également président de l’Union internationale des savants musulmans, membre du Conseil européen de la fatwa et président de Union of Good.

Né dans le village de Saft Tourab dans le delta du Nil, ce théologien islamique, élevé par son oncle après le décès de son père, est aussitôt scolarisé dans les «kottab» (écoles coraniques), et apprend le Coran à l’âge de 9 ans.

Influencé par les écrits de Hassan Al-Banna, fondateur des Frères musulmans, il poursuit ensuite ses études à l’Université d’Al-Azhar, où il étudie la théologie islamique, et obtient son diplôme en 1953.

Il est emprisonné sous Gamal Abdel Nasser pour avoir fomenté une tentative d’attaque terroriste et pour ses prêches incendiaires contre le régime. Après sa remise en liberté, Al-Qaradawi poursuit ses études et obtient sa maîtrise en études coraniques en 1960 à l’université d’Al-Azhar.

Alors que les Frères musulmans sont contraints à la clandestinité dans les années 1960, l’homme s’exile au Qatar où il finit par obtenir la nationalité.

Depuis son pays d’adoption, Al-Qaradawi diffuse ouvertement ses positions politiques incendiaires dans la région et élargit le nombre d’adeptes des Frères musulmans au Qatar, soutenu en ce sens par Doha.

En 1996, la chaîne d’information publique Al Jazeera diffuse «Ach-Char’ia wa’l Hayat», l’une de ses émissions en direct les plus regardées. Ce rôle de présentateur permet à Al-Qaradawi d’avoir une notoriété mondiale.

Des millions de personnes dans le monde arabe suivaient alors les fatwas du cheikh à la télévision depuis des années. Il devient la star des médias arabophones et s’invite fréquemment sur des chaînes comme Al-Hayat TV, Palestine Authority TV, Al-Faraeen TV ou encore Al-Hiwar TV.

En 2004, Al-Qaradawi crée à Doha l’Union internationale des savants musulmans, désignée comme organisation terroriste par divers pays arabes. Il fonde plusieurs autres organisations.

Il est condamné à mort par contumace en 2015 par le gouvernement égyptien pour son implication dans une évasion de prison en 2011, lors du soulèvement qui a évincé le président de l’époque, Hosni Moubarak.

En janvier 2018, un tribunal militaire égyptien condamne Al-Qaradawi, toujours par contumace, à la prison à vie pour incitation au meurtre, diffusion d’informations mensongères et destruction de biens publics en relation avec la mort d’un policier en 2015.