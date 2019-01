Le Canada prévoit d'accueillir plus d'un million d'immigrants d'ici 2021

Le gouvernement canadien a révisé à la hausse ses objectifs en matière d'accueil des immigrés en prévoyant désormais l'arrivée de plus d'un million d'étrangers d'ici 2021, censés avant tout renforcer la main-d'œuvre qualifiée.

Dans un rapport sur l'immigration, l'exécutif fédéral relève les seuils prévus à 330.800 immigrants cette année, puis à 341.000 immigrants en 2020. Il affiche une cible plus ambitieuse pour 2021 avec l'accueil prévisible de 350.000 étrangers, soit près de 1% de la population canadienne totale.

Ce plan "soutient les entreprises et les employeurs canadiens en leur assurant d'avoir accès à la main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour stimuler l'innovation", a expliqué le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Ahmed Hussen.

D'après le rapport, le pays a besoin de main-d’œuvre dans des secteurs clés pour la croissance comme les technologies de l'information et de la communication. L'immigration permet au pays notamment de compenser le vieillissement de sa population et la baisse de son taux de natalité, souligne-t-on. La révision à la hausse des ambitions en la matière, notamment en 2021, a pour objectif l'admission d'immigrants économiques hautement qualifiés.

En 2017, le Canada a accueilli près de 286.500 nouveaux résidents permanents, un chiffre qui reste toutefois en deçà de ses objectifs à cause de délais d'établissement plus longs que prévus.

L'Ontario est la province qui a intégré le plus grand nombre de ces nouveaux résidents avec près de 112.000 personnes, suivie par le Québec avec plus de 52.000. L'an dernier, 39% des immigrants dits "économiques" se sont toutefois établis à l'extérieur des grandes métropoles que sont Toronto, Montréal et Vancouver.

Avec cette politique d'ouverture résolue sur les travailleurs migrants, Ottawa prend le contrepied de son géant voisin qui a pris des mesures strictes contre l'arrivée des immigrants.