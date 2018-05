L'auteur marocain de l'attaque du Thalys dit «regretter» de n'avoir «pas pu tuer»

«J'ai pas pu tuer»

Les interrogatoires se poursuivent ensuite tout au long de l'année 2017. Le contenu de l'un d'eux, celui du 23 novembre 2017, vient d'être révélé par France Inter. Selon la radio, Ayoub El Khazzani confirme que c'est Abdelhamid Abaaoud qui lui a donné l'ordre d'attaquer le train. «Il m'a dit que la cible était le Thalys, où je devais attaquer des Américains», confie au juge d'instruction le jeune homme, qui précise qu'il a refusé la ceinture d'explosifs proposée par Abaaoud, arguant qu'il était «contre le fait de massacrer des gens».

«Je me suis dirigé vers les Américains. À un moment, un Américain, un grand, m'a fixé, il était loin de moi. Je l'ai vu de face et je n'ai pas pu le tuer, reprend le Marocain. Personnellement, j'ai pas pu tuer. J'avais deux armes avec moi. Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu». Ce qu'il regrette une fois placé en garde à vue: «Très honnêtement, j'ai regretté de ne pas avoir tué, après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie».

Le suspect garde désormais le silence

Interrogée par Le Figaro, Me Sarah Mauger-Poliak, avocate d'Ayoub El Khazzani, confime les déclarations de son client auprès du juge d'instruction. «Il a toujours dit qu'au moment de passer à l'action, il avait pris conscience de ce qu'il allait faire, et avait réalisé qu'il n'en était pas capable. Quant à ce qu'il a dit en garde à vue («J'ai regretté de ne pas avoir tué», ndlr) c'était il y a trois ans, son état d'esprit a radicalement changé depuis. Il a beaucoup de regrets et de remords», assure l'avocate.

Me Mauger-Poliak déplore d'ailleurs que les investigations se concentrent sur le parcours de son client, et «moins» sur ce qu'il s'est passé le 21 août 2015. «De nombreuses zones d'ombres susbsistent, alors que pour une fois, on est face à quelqu'un qui souhaite s'expliquer», déclare celle qui ne décolère pas après le refus de la justice de procéder à une reconstitution des événements. Par ailleurs, «face au rejet de toutes les demandes qu'il a pu effectuer, alors même qu'il collabore», Ayoub El Khazzani a dorénavant décidé de garder le silence.