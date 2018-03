L'armée israélienne attaque une installation du Hamas dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé, dans la nuit de samedi à dimanche, une position du Hamas dans la bande de Gaza.

"Un appareil de l'armée de l'air israélienne a ciblé une position dans un complexe militaire appartenant au mouvement Hamas à Rafah", dans le sud de l'enclave, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Selon le quotidien Haaretz, cette attaque intervient suite à une tentative d'incendier des équipements utilisés pour les travaux au Kibboutz de Kissoufim, une ferme collectiviste.

Cette tentative, menée par quatre Palestiniens, n'a fait aucune victime, précise le journal, citant une porte-parole militaire israélienne. Israël, le Hamas ainsi que ses alliés observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave. Plusieurs Palestiniens sont tués par l'armée israélienne et environ 350 enfants palestiniens sont détenus par Israël, selon Amnesty International.