La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé jeudi la destruction d’un drone piégé lancé en direction d’un aéroport du sud du royaume, sans faire de victime, les rebelles Houthis ayant multiplié les attaques ces derniers mois.

Ryad intervient au Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces gouvernementales en guerre depuis sept ans contre les rebelles. Ces derniers, proches de l’Iran, lancent régulièrement des attaques depuis le Yémen vers le territoire saoudien.

« Un drone piégé qui a tenté de viser l’aéroport international d’Abha a été détruit », a annoncé la coalition dans un communiqué cité par l’agence de presse officielle SPA.

L’interception de l’engin n’a fait « aucune victime », avec seulement des éclats d’obus éparpillés aux alentours de l’aéroport.

Un responsable de l’aéroport a assuré à l’AFP qu' »aucun vol n’a été annulé ».

Lire aussi. Guerre au Yémen: l’Arabie saoudite et les Emirats visés par une plainte pour financement du terrorisme

La coalition n’a pas directement accusé les rebelles Houthis mais ces derniers ont récemment accentué leurs attaques de drones piégés et de missiles balistiques sur l’Arabie saoudite.

En octobre, l’une d’elles avait fait dix blessés à l’aéroport de Jazan, dans le sud du royaume, quelques jours après une attaque déjouée ayant visé l’aéroport d’Abha, selon les médias d’Etat.

En août, ce même aéroport avait déjà été touché par un drone, blessant huit personnes et endommageant un avion civil.

Plus tôt jeudi, la marine américaine a annoncé avoir saisi 1.400 fusils d’assaut AK-47 et des munitions sur un bateau de pêche parti selon elle d’Iran et à destination des rebelles yéménites.

Téhéran reconnaît son soutien politique aux rebelles mais dément leur fournir des armes.

Ces derniers jours, le conflit s’est intensifié, la coalition saoudienne ayant mené des raids aériens sur la capitale Sanaa, tenue par les rebelles depuis 2014.

La coalition a annoncé mercredi avoir visé un camp militaire Houthis à Sanaa et détruit sept drones et des entrepôts d’armes, selon SPA.

Selon l’ONU, la guerre au Yémen aura causé la mort de 377.000 personnes d’ici à la fin 2021, dont plus de la moitié due aux conséquences indirectes du conflit, notamment le manque d’eau potable, la faim et les maladies.