L'année du chien va provoquer des aboiements diplomatiques, selon les maîtres du feng shui

Les géomanciens basés à Hong Kong prévoient des tensions sur la scène internationale, aggravées par les « déséquilibres » qui affecteront Donald Trump.

L'année du chien, qui a débuté le 16 février selon le calendrier lunaire chinois, ne s'annonce pas de tout repos pour la planète, à en croire les prédictions des maîtres feng shui de Hong Kong. D'après eux, les douze prochains mois seront propices à des turbulences internationales et que le mauvais sort qui pèsera sur le président américain Donald Trump n'arrangera pas.

Cet art millénaire d'origine chinoise continue à avoir une forte influence dans plusieurs pays d'Asie où les habitants suivent ses principes pour organiser leur bureau ou leur logement et prendre des décisions. Dans cette discipline, tous les événements sont composés des cinq éléments qui forment l'univers: le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Connaître les relations entre ces éléments permet de savoir comment le destin de chacun sera influencé et, par conséquent, d'accroître sa chance, son bien-être et sa fortune.

Pour Raymond Lo, un maître respecté, l'année du chien étant une «double année de terre», les gens auront tendance à s'en tenir à leurs principes et auront du mal à faire des compromis. Dans ce contexte, «il y aura de rudes confrontations et des affrontements dans les relations internationales ; et il ne sera pas facile d'atteindre l'harmonie et la paix», ajoute ce professionnel basé dans l'ancienne colonie britannique repassée dans le giron chinois en 1997, où le feng shui est omniprésent.

Nouvelles tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord

Sur la même longueur d'onde, Mme Thierry Chow, qui pratique également la divination à Hong Kong, prédit pour sa part de nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Elle anticipe aussi des divergences entre Washington et Pékin sur les dossiers épineux du commerce et de l'économie. Cette experte, s'appuyant sur un système fondé sur la position des constellations, explique en effet qu'une étoile gênera la communication, en provoquant «ragots et quiproquos».

L'état du monde risque par ailleurs d'être compliqué par les «déséquilibres» que connaîtra Donald Trump, a confié Thierry Chow à l'AFP. La date de naissance du dirigeant américain est associée au «chien de feu», alors que l'année 2018 est celle du «chien de terre»: des éléments qui ne font pas bon ménage. Non seulement sa santé en sera affectée, mais les propos que tiendra le locataire de la Maison Blanche pourraient provoquer de «vrais problèmes», pronostique la géomancienne. Raymond Lo avance de son côté que le locataire de la Maison blanche pourrait avoir à affronter «de sérieux défis venant de son opposition et de ses ennemis».

La planète sera toutefois aussi apaisée par des événements positifs, comme le mariage en mai prochain entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle, qui devrait «apporter de bonnes choses au pays et une bonne énergie au monde», se réjouit Thierry Chow.

La position de la France «se renforcera»

Comme chaque année, CLSA, l'une des principales maisons de courtage d'Asie, a par ailleurs publié son baromètre «feng shui», au ton humoristique et décalé, sur le monde des affaires. En 2018, les secteurs qui tireront le mieux leur épingle du jeu seront ceux «liés au feu», comme l'internet, les services et les technologies. À l'inverse, cette société déconseille d'investir dans les secteurs liés au métal, tels l'automobile et la banque. Alors que la Bourse de Hong Kong évolue en dents de scie, elle recommande plus globalement - en cette année dédiée à un quadrupède symbole de fidélité - aux investisseurs «de rester aux côtés de leurs clients» les plus anciens et aux investisseurs «de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre».

CLSA s'est également penché sur l'avenir de plusieurs célébrités, dont Emmanuel Macron. Le président Français «ne dirigera pas l'Europe», selon elle, cette année, mais sa position et celle de la France «se renforceront». De bonnes nouvelles sont par ailleurs attendues pour les caisses du pays, car «la coopération avec les piliers financiers de l'Etat va rapporter de bons dividendes», et les investissements effectués auparavant feront «couler les profits à flots». De quoi favoriser une harmonie très feng shui dans le pays…

Par Cyrille Pluyette, correspondant à Pékin