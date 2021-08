La diplomatie russe a estimé lundi que la situation en Afghanistan se stabilisait, les talibans y assurant « l’ordre public » après l’effondrement du pouvoir afghan qui a amené des milliers de personnes à tenter de fuir ce pays.

« La situation à Kaboul et en Afghanistan se stabilise. Les talibans procèdent au rétablissement de l’ordre public et ont confirmé des garanties de sécurité pour les civils locaux et les missions diplomatiques », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous appelons toutes les parties afghanes à renoncer à la violence et à faciliter la règlement de la situation de manière pacifique », a-t-il ajouté, confirmant en outre avoir établi des « contacts de travail avec les nouvelles autorités » à Kaboul.

Bien que considérée comme organisation « terroriste » par la Russie, Moscou entretient des relations directes avec les talibans dont les émissaires ont été reçus dans la capitale russe ces derniers mois et semaines.

Contrairement aux puissances occidentales, la Russie n’a donc pas évacué sa représentation à Kaboul. Et son ambassadeur doit rencontrer mardi un responsable taliban dans la capitale afghane.

L’émissaire du Kremlin pour l’Afghanistan, Zamir Kaboulov, précise que Moscou allait décider de reconnaître ou non le nouveau pouvoir afghan en fonction de ses « agissements ».