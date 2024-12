Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est devenue la première métropole mondiale à marquer le passage à la nouvelle année 2025.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville d’Auckland pour admirer les feux d’artifice tirés à partir de minuit heure locale (mardi 11h00 GMT) depuis la Sky Tower, la plus haute structure du pays, accompagnés d’un spectacle pyrotechnique. L’événement a fait la part belle à la culture maorie, avec une installation lumineuse rendant hommage aux tribus autochtones du pays océanien.

Les pays de l’océan Pacifique Sud ouvrent le bal des festivités mondiales du Nouvel An. À Sydney, la plus grande ville d’Australie, plus d’un million de personnes sont réunis autour du port pour le traditionnel feu d’artifice qui a démarré 13h00 GMT, et où le chanteur britannique Robbie Williams animera la soirée.

