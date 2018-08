La mère d’Oussama Ben Laden parle pour la première fois

Après plusieurs semaines de négociations, la mère d’Oussama Ben Laden a fini par accepter de donner une interview exclusive au journal britannique The Guardian. Alia Ghanem parle d’un fils «qui a subi un lavage du cerveau». Les détails.

L’interview s’est déroulée début juin, dans une pièce d’une maison à Djeddah en Arabie Saudite. Longtemps placée sous très haute surveillance par le gouvernement, la famille continue de l’être aujourd'hui encore.

Alia Ghanem, 70 ans, était assise à côté de la photo de son aîné, Oussama Ben Laden. Étaient présents également deux de ses fils, demi-frères de Ben Laden.

Quand elle parle du célèbre terroriste, c’est avant tout une mère qui parle de son "fils bien-aimé". Elle le décrit comme un jeune homme qui "aimait vraiment étudier" et "très bon à l'école". Selon elle, Oussama se serait radicalisé vers l'âge de 20 ans, lors de son entrée à l'université, où il étudiait l'économie. «Les gens de l'université l'ont changé. Il était un très bon enfant, jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui lui ont fait subir un lavage de cerveau. [...] Je lui disais toujours de rester loin d'eux, mais il ne me disait jamais ce qu'il faisait, parce qu'il m'aimait tellement», explique-t-elle au Guardian.

