Le Chef de la branche néerlandaise du groupe d’extrême-droite anti-islam Pegida, Edwin Wagensveld, a déchiré un exemplaire du Coran, dimanche à La Haye, avant de le piétiner.

Il semble que la profanation du Coran est devenue un hobby pour certains leaders de l’extrême-droite en Europe. Après le Suédois qui a brûlé le Coran samedi, un responsable de la branche néerlandaise du groupe d’extrême droite anti-islam Pegida, Edwin Wagensveld, a déchiré des pages d’un exemplaire du Coran, dimanche, à la capitale administrative des Pays-bas, avant de les piétiner.

Dimanche, ce responsable avait été appréhendé par la police néerlandaise lors d’une manifestation à la même ville, après avoir menacé de mettre le feu à un exemplaire du Coran lors de cette action.

Ce responsable avait été filmé dimanche, seul, en train de déchirer le livre saint à proximité du siège de la chambre basse du Parlement néerlandais. La police est intervenue pour éviter qu’il y ait des heurts entre une poignée de personnes appartenant au mouvement Pegida qui s’étaient rassemblées et une dizaine de manifestants opposés à ce rassemblement d’extrême droite.

Les autorités communales de La Haye ont fini par disperser la manifestation de Pegida. « Les manifestants voulaient utiliser le Coran de manière très provocante. Pour éviter tout débordement, nous avons décidé que la manifestation ne serait autorisée que si elle se faisait sans utilisation du Coran. Face au refus des participants, la manifestation a été dissoute », a précisé la ville sur son compte Twitter.

Vanmiddag was een demonstratie aangemeld. Demonstranten wilden de Koran tijdens deze demonstratie zeer provocerend inzetten. Om wanordelijkheden te voorkomen, is besloten dat alleen zonder korans mocht worden gedemonstreerd. Deelnemers weigerden dit, daarop is de demo ontbonden. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 23, 2022

La Turquie convoque l’ambassadeur

Dans une première réaction à cet acte provocateur, le ministre turc des Affaires étrangères a convoqué ce mardi l’ambassadeur des Pays-Bas à Ankara.

« Notre ministère a exprimé avec force notre condamnation et notre protestation contre cet acte odieux et ignoble et a exigé que les Pays-Bas n’autorisent pas de tels actes de provocation », détaille le communiqué.

Samedi, l’autodafé d’un Coran par un autre extrémiste anti-islam lors d’une manifestation –autorisée par la police– près de l’ambassade de Turquie à Stockholm avait déjà suscité de vives protestations d’Ankara.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi que la Suède, candidate à l’adhésion à l’Otan, ne pouvait plus compter sur le « soutien » d’Ankara après cet incident.