Le recteur de la Grande mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz a demandé à ses imams d’inclure désormais une invocation pour la France à l’issue de leurs prêches du vendredi.

Dans un courrier envoyé jeudi aux 150 imams affiliés à la Grande mosquée, le recteur leur demande « d’introduire à l’issue du prêche de chaque vendredi des invocations en arabe et en français« . Il souligne attacher « une attention particulière à l’exécution de cette demande« .

L’invocation proposée est « Oh Allah, préserve la France, son peuple et les institutions de la République. Fais de la France un pays prospère, sûr et paisible, où la communauté nationale, dans sa diversité, ses différentes religions, ses convictions et ses croyances, cohabitent dans la sécurité et la paix« .

Cette démarche s’inscrit « dans le cadre de la mise en oeuvre de l’adaptation du discours religieux musulman dans la société française initié par la Grande mosquée de Paris« , précise le recteur.

Le courrier rappelle que certains imams avaient commencé à introduire une invocation pour la France après l’assassinat du professeur Samuel Paty en 2020 et d’autres après le 7 octobre 2023, date des attaques sanglantes du Hamas contre Israël.

D’autres cultes prévoient déjà une prière pour la France « depuis de très nombreuses années« , ajoute le courrier.

Dans les synagogues, ainsi, une « prière pour la République » est prononcée le samedi matin et les jours de fêtes, avant ou après la lecture de la Torah, ainsi qu’à l’occasion des cérémonies officielles.