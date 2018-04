La garde à vue de Vincent Bolloré pour des soupçons de corruption en Afrique prolongée

L'obtention de concessions portuaires à Lomé (Togo) et à Conakry (Guinée) est au cœur du débat.

Vincent Bolloré plonge dans la tourmente judiciaire. Depuis mardi 10 heures, l'homme d'affaires français est entendu par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Avec lui se trouvent Gilles Alix, le directeur général de sa filiale Bolloré Africa Logistics, ainsi que Philippe Dorent, responsable du pôle international de Havas Paris, et Francis Pérez, dirigeant de la société Pefaco basée en Espagne. La garde à vue des quatre hommes a été prolongée ce mercredi, selon une source judiciaire citée par Reuters. Celle-ci est consécutive à une information judiciaire menée à la suite de soupçons de corruption et de trafic d'influence concernant l'obtention de concessions portuaires en Guinée et au Togo.

Depuis 2010 en effet, puis à la suite de deux plaintes contre X déposées en 2011 et 2013 par l'homme d'affaires Jacques Dupuydauby, le juge Serge Tournaire enquête. Il entend déterminer si le groupe de communication Havas, appartenant à Vincent Bolloré, aurait successivement mené et sous-facturé les campagnes électorales de Faure Gnassingbé et d'Alpha Condé pour les présidentielles du Togo et de Guinée, en échange de précieuses concessions portuaires, de Lomé et de Conakry.

«Les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence. L'audition de ses dirigeants permettra d'éclairer utilement la justice sur ces questions qui ont fait l'objet d'une expertise indépendante qui a conclu à la parfaite régularité des opérations», promet le groupe Bolloré. À l'issue de sa garde à vue, le juge d'instruction a la possibilité de signifier la mise en examen.

Éviction brutale

En Guinée, Nicotrans, arrivé en tête de l'appel d'offres en 2009, s'est vu retirer sa concession portuaire un an plus tard au profit de Vincent Bolloré. Ce dernier finira par racheter les derniers actifs de son ancien concurrent. Au Togo, c'est l'éviction brutale de l'ancien allié Jacques Dupuydauby, condamné pour détournement d'actifs à trois ans et neuf mois de prison ferme, qui intéresse les enquêteurs. Depuis son premier dépôt de plainte, ce dernier aurait été auditionné plus d'une dizaine de fois par les enquêteurs et trois fois par le juge Tournaire.

La convention de l'OCDE de 2001, sur la lutte contre la corruption, permet aux États de poursuivre une entreprise pour corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

L'Afrique joue un rôle clé et historique dans l'activité du groupe Bolloré. Ce continent représente 25 % du chiffre d'affaires du groupe Bolloré. L'an dernier, après l'intégration totale de Vivendi, le groupe français a réalisé 18,3 milliards de chiffre d'affaires.

Les activités africaines sont pour l'essentiel regroupées dans Bolloré Transport et Logistics. Créée en 2016, cette filiale regroupe notamment les anciennes activités de Bolloré Énergie, de SDV, et Bolloré Africa Logistics. Aujourd'hui, cette dernière entité génère un volume d'affaires de 2,5 milliards et emploie 25.000 personnes.

Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistics est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux de conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry, en Guinée, à Pointe-Noire, au Congo. Il opère aussi dans 16 terminaux à conteneurs sur le continent par l'intermédiaire de partenariats public-privé. Si le groupe Bolloré n'a pu mener à bien la grande boucle ferroviaire ouest-africaine de 3000 kilomètres, les projets de développement ne manquent pas. L'entreprise s'intéresse ainsi aux côtes de l'Afrique de l'Est. Elle étudie par ailleurs les possibilités de connecter ports et villes à l'intérieur des terres afin de limiter les goulets d'étranglement.

La garde à vue de Vincent Bolloré a en tout cas été très mal accueillie par les marchés. Le titre Bolloré a chuté de 6,14 %, mardi, à la Bourse de Paris.