La fumée des incendies américains atteint l’Europe (agence européenne)

Les incendies qui ravagent l’Ouest américain sont « des dizaines à des centaines de fois » plus intenses que la moyenne des 15 dernières années, avec une fumée particulièrement épaisse qui a même atteint l’Europe, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique.

Grâce aux observations satellites, « nous surveillons l’ampleur des incendies et la pollution de la fumée transportée à travers les Etats-Unis et au-delà », a commenté mercredi dans un communiqué Mark Parrington, scientifique du service de surveillance de l’atmosphère de Copernicus (CAMS).

Ces données montrent que cette année, l’activité de ces incendies « sans précédent » est « des dizaines à des centaines de fois plus intense que la moyenne sur la période 2003-2019 sur l’ensemble des Etats-Unis ainsi que dans plusieurs Etats touchés », a précisé le service.

Les feux émettent également beaucoup de fumée, et ceux de la Californie et de l’Oregon ont déjà relâché dans l’atmosphère « bien plus de carbone en 2020 qu’aucune autre année depuis le début des mesures du CAMS en 2003 »: 21,7 mégatonnes en Californie et 7,3 mégatonnes dans l’Oregon.

La fumée particulièrement épaisse a même voyagé jusqu’à l’Europe.

Les images satellites montrent que la fumée est restée au large de la côte pacifique des Etats-Unis pendant plusieurs jours en raison des conditions atmosphériques, mais qu’elle est soufflée à nouveau vers l’Amérique du Nord ces derniers jours.

Le CAMS estime « que la fumée recommence à traverser l’Atlantique, et va atteindre l’Europe du Nord plus tard dans la semaine, comme elle l’a fait à la fin de la semaine dernière ».

« Le fait que ces incendies émettent tellement de pollution dans l’atmosphère que nous pouvons encore voir de la fumée épaisse 8.000 km plus loin reflète à quel point ils sont dévastateurs, en terme d’ampleur et de durée », a insisté Mark Parrington.