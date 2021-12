Le gouvernement français a annoncé vendredi un durcissement des conditions d’accès au pass sanitaire, pour faire face au variant Omicron, « qui va devenir dominant dès le début de l’année 2022 ».

Cette annonce a été faite à l’issue d’un conseil de défense sanitaire qui s’est réuni pour examiner de nouvelles mesures face à la cinquième vague fulgurante de Covid-19 et au variant Omicron très contagieux.

Le variant Omicron, dont la vitesse de propagation est « fulgurante autour de nous en Europe », « va se diffuser très rapidement au point de devenir dominant dès le début de l’année 2022 » en France, a annoncé le Premier ministre Jean Castex.

En conséquence, le pass sanitaire va se transformer en début d’année en un « pass vaccinal », qui ne pourra être activé qu’avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif.

« Désormais seule la vaccination sera valable dans le pass », a insisté le chef du gouvernement à l’issue d’un conseil de défense sanitaire.

Le pass sanitaire est notamment réclamé dans les restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées…

Cette mesure fera l’objet d’un projet de loi présenté début janvier au Parlement, dans lequel figurera aussi la volonté de « durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass », a souligné Jean Castex.

Lire aussi: Covid-19 – France : le Comité d’éthique approuve la vaccination des 5-11 ans

« Il n’est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d’une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise », a-t-il martelé.

« Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l’essentiel, de personnes non vaccinées », a expliqué Jean Castex.

Le délai pour accéder au rappel vaccinal sera par ailleurs ramené à quatre mois au lieu de cinq.

Plus de 121.000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le début de la pandémie, sur une population de 67 millions d’habitants. Près de 90% de la population âgée de plus de 12 ans est vaccinée, une couverture vaccinale parmi les plus importantes de l’Union européenne.