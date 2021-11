Le ministère sud-coréen de la Justice a reconnu que des violations des droits humains ont été commises dans un centre de détention du pays à l’encontre d’un jeune marocain.

L’affaire du jeune marocain torturé en Corée du Sud vient de connaître un nouveau rebondissement. Le ministère sud-coréen de la Justice a reconnu, ce lundi 1er novembre, que des violations des droits humains ont été commises dans un centre de détention du pays à l’encontre d’un ressortissant marocain. L’enquête diligentée par les autorités a qualifié le traitement dont a été victime ce Marocain de torture, rapporte Yonhap, l’agence de presse de la Corée du Sud, repris par The Korea Times.

Ce scandale a éclatée en juin lorsque le quotidien « The Korea Times » a raconté l’effroyable histoire de ce Marocain, dont l’identité n’a pas été révélée, âgé d’une trentaine d’années, détenu au centre pour migrants de Hwaseong dans la province du Gyeonggi depuis plus de six mois. Un article accompagné d’images insoutenables. On y voit le jeune homme allongé sur le ventre, les deux mains et les jambes liées par une corde derrière le dos où il a été soumis à des traitements inhumains.

Selon la coalition de défense des droits humains, il a été attaché dans cette position difficile à plusieurs reprises, pendant des périodes allant de 20 minutes à 4 heures 24 minutes. « Ils m’ont traité comme une bête sauvage. Je me souviens de tout ce qui m’est arrivé ici. C’est traumatisant », a déclaré le détenu dans un communiqué présenté par les groupes de défense des droits de l’Homme.

« Les réglementations relatives aux centres de détention pour migrants stipulent que l’utilisation de cordes, de menottes et d’équipements de protection sur les détenus ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels pour éviter l’automutilation », soulignait la coalition, estimant aussi que «l’utilisation d’une corde pour attacher une personne peut être considéré comme une torture».