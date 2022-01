Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias « El Chapo », condamné en juillet 2019 à New York à la perpétuité pour son rôle à la tête du cartel de Sinaloa, a vu son appel rejeté aux Etats-Unis, a annoncé le bureau du procureur fédéral de Brooklyn.

Dans une décision judiciaire de 44 pages, datée de mardi, le juge Jon Newman considère que les dix arguments soulevés par El Chapo doivent être rejetés et sa condamnation confirmée.

Considéré à l’époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquin Guzman avait été reconnu coupable en 2019 d’un vaste narcotrafic entre le Mexique et les Etats-Unis, ainsi que d’usage illégal d’une arme à feu et de blanchiment d’argent.

Il avait été condamné à la perpétuité, assortie d’une peine symbolique de 30 années de prison supplémentaires pour utilisation d’armes automatiques.

Joaquin Guzman, aujourd’hui âgé de 64 ans, était accusé d’avoir acheminé aux Etats-Unis au moins 1.200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle.

Lire aussi: « El Chapo » transféré à une prison haute sécurité dans le Colorado

Durant le procès, l’accusation a montré que le Mexicain avait ordonné l’assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes, parfois après les avoir torturées. Il s’agissait d’informateurs, de trafiquants issus d’organisations rivales, de policiers, de collaborateurs voire même de membres de sa propre famille.

Parmi leurs principaux arguments, les avocats d’El Chapo remettaient en cause sa condamnation parce que l’un des jurés avait confié avoir eu connaissance d’éléments de l’affaire par la presse durant le procès, ou que son isolement total depuis son extradition aux Etats-Unis en janvier 2017 l’avait empêché de préparer sa défense.

El Chapo, connu pour son évasion spectaculaire d’une prison mexicaine par un tunnel en 2015, est détenu à la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado (ouest des Etats-Unis).

Son épouse, Emma Coronel Aispuro, 32 ans, a été condamnée fin novembre 2021 par un juge fédéral américain à trois ans de prison après avoir admis sa participation au trafic du cartel de Sinaloa. Elle avait été arrêtée en février 2021 à l’aéroport de Washington.