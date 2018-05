Kim Jong Un et Trump ont trouvé un accord sur le lieu et la date de leur rencontre

La date et le lieu de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont été fixés et seront annoncés bientôt, a affirmé le président américain Donald Trump vendredi.

"On a maintenant une date. Et on a un lieu. Nous allons les annoncer bientôt", a dit le président avant de quitter la Maison Blanche pour le Texas.

Lundi, Donald Trump avait estimé que la Zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées pourrait être un lieu fort pour son sommet à venir avec Kim Jong Un, mentionnant aussi Singapour parmi les possibilités.

Le dirigeant américain a également réagi vendredi à une information du New York Times indiquant qu'il avait demandé au Pentagone de préparer des options pour réduire le nombre de soldats américains présents en Corée du Sud.

Cette option "n'est pas sur la table", a démenti Donald Trump, confiant néanmoins qu'il aimerait "économiser de l'argent" à long terme.

"Ca se passe très bien sur le dossier des otages", a aussi dit le président des Etats-Unis, en référence aux trois citoyens américains détenus par la Corée du Nord. Le locataire de la Maison Blanche avait tweeté mercredi qu'une annonce sur leur sort était imminente.

Après des années de montée des tensions sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens, la péninsule connaît depuis le début de l'année une remarquable détente, illustrée par le sommet récent entre les dirigeants du Nord et du Sud, à la frontière entre les deux pays.