L’entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a affirmé mercredi qu’une deuxième dose de son vaccin contre le Covid-19 renforçait l’immunité conférée par la première — et jusqu’ici unique — injection.

Lors de deux essais cliniques dont les résultats n’ont pas encore été soumis à à la communauté scientifique, la dose supplémentaire a généré des niveaux d’anticorps neuf fois supérieurs à ceux observés quatre semaines après une première dose, a indiqué J&J dans un communiqué.

L’administration américaine a annoncé la semaine dernière qu’une campagne de rappel des vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) commencerait à partir de fin septembre.

Les autorités sanitaires avaient alors souligné qu’un rappel serait « probablement nécessaire » pour les personnes ayant reçu le remède de J&J, minoritaires aux Etats-Unis, mais que des données étaient attendues « dans les prochaines semaines ».

Lire aussi : Vaccin Janssen: la HAS préconise finalement une deuxième injection

Ces annonces interviennent au moment où les Centres de préventions des maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé, a indiqué que l’efficacité des vaccins anti-Covid avait décliné avec la propagation du variant Delta, qui représente désormais la grande majorité des contaminations aux Etats-Unis.

Une étude en cours menée sur des milliers d’employés de centres de soins et d’hôpitaux dans six Etats américains a montré que l’efficacité des vaccins de Pfizer et Moderna pour empêcher l’infection est passée de 91% à 66% face à Delta.

La protection des vaccins contre les cas graves de la maladie, les hospitalisations et les décès reste toutefois élevée, dépassant 90% selon la plupart des études.