L’Union européenne, rétive face à l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en Italie, s’est dite prête à « coopérer » avec le gouvernement eurosceptique de Giorgia Meloni, qui a prêté serment samedi et doit prendre ses fonctions dimanche.

« Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme Première ministre, la première femme à obtenir ce poste », a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Je compte sur une coopération constructive (…) ».

Elle s’est réjoui sur Twitter d’avoir eu « bon premier coup de fil » avec la dirigeante italienne en ajoutant : « Nous allons travailler ensemble pour répondre aux défis critiques du moment, de l’Ukraine à l’énergie ».

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her appointment as Italian Prime Minister, the first woman to hold the post.

I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022