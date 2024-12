Les carabiniers italiens ont annoncé mardi avoir démantelé une cellule de propagande jihadiste composée de cinq jeunes étrangers et dirigée par une Pakistanaise, dont quatre résidant encore sur le territoire de la péninsule.

Quatre d’entre-eux sont accusés d’avoir « constitué une association terroriste d’inspiration salafiste » ayant pour objectif « la promotion, la consolidation et le renforcement des formations terroristes appelées Al-Qaïda et Etat islamique » (EI), précise un communiqué. Le cinquième est accusé « d’entraînement finalisé à un possible enrôlement dans le cadre d’organisations terroristes jihadistes« , selon le communiqué.

Le parquet de Bologne (centre-nord) en charge de l’enquête a émis cinq mandats d’arrêt dont quatre ont été exécutés, le cinquième accusé ayant quitté l’Italie pour se rendre dans la corne de l’Afrique, selon la même source.

L’enquête a débuté en septembre 2023 grâce au contrôle d’internet et des sites de propagande jihadiste « devenus un instrument formidable pour rapprocher et fidéliser surtout les jeunes de seconde génération avec un passé migratoire ou les jeunes Italiens à la recherche d’une identité claire et qui plus que tous les autres subissent la fascination de la rhétorique jihadiste globale », selon le communiqué.

L’enquête a permis « d’assister à une rapide et donc préoccupante évolution des intentions des personnes soupçonnées à ne pas limiter leur engagement à la seule propagande de contenus jihadistes mais à élargir leur champs d’action vers de nouveaux sujets », conclut le communiqué.