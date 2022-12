Un Arabe israélien, auteur d’une attaque présumée, a été abattu vendredi matin par des tirs de policiers à Kfar Kassem, dans le centre du pays, a annoncé la police israélienne dans un communiqué.

« Un terroriste a appelé la police » en prétextant « un incident violent. Quand les policiers sont arrivés sur place, il a tiré dans leur direction puis est monté dans sa voiture et les a renversés », affirme ce communiqué, précisant que trois policiers ont été blessés avant que l’homme « soit neutralisé par des tirs ».

Sobhi Bedir, l’oncle du défunt, a affirmé à l’AFP que son neveu était innocent. « Quand la police tue un Palestinien en Israël, ils disent que c’est un terroriste ou qu’il préparait une attaque », a-t-il dit. Le groupe palestinien Jihad islamique a dénoncé « les crimes de l’occupation », qualifiant Naim Mahmoud Bedir de « martyr ».

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahu a félicité les policiers « qui ont agi avec professionnalisme et rapidité pour éliminer le terroriste à Kfar Kassem et éviter un grand attentat », selon un communiqué de son bureau.

Dans la foulée d’attaques meurtrières en Israël en mars et avril, suivies par d’autres attaques anti-israéliennes, l’armée a mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse (nord). Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 150 morts palestiniens, selon l’ONU.

Quatre Palestiniens « soupçonnés d’activités terroristes ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi », a annoncé l’armée israélienne dans un communiqué.