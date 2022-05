Israël et les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020, ont signé mardi un accord « historique » de libre-échange, le premier du genre entre l’Etat hébreu et un pays arabe.

Cet accord abolit les barrières douanières pour « 96% des produits » échangés entre les deux parties, dont les échanges commerciaux se sont chiffrés à 900 millions de dollars (814,4 millions d’euros) en 2021, selon les données officielles israéliennes.

Israel & the UAE just signed a historic Free Trade Agreement – the first of this scope to be signed between Israel & an Arab state.

Thanks to the leadership of my friend @MohamedBinZayed and a lot of determination — this was the fastest FTA to be signed in Israel’s history 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/UQsjSJ09qU

