Iran: port du voile, le pouvoir minimise la protestation des femmes

La remise en cause de l'obligation du port du voile par quelques femmes en Iran est «puérile». Les propos tenus, ce mercredi, par le procureur général de la République islamique, Mohammad Jafar Montazeri, font écho aux récentes protestations des Iraniennes. Ces derniers jours, une dizaine de femmes a en effet dénoncé de manière individuelle, dans la rue, l'obligation qui leur est faite de porter le voile islamique dans l'espace public. C'est sur les réseaux sociaux qu'elles se font entendre.

Tout débute mercredi 27 décembre 2017, rue Enghelab («Révolution» en persan), à Téhéran. Juchée sur sur une armoire électrique, immobile, avec son foulard blanc accroché au bout d'un bâton, Vida Movahedi, 31 ans, est photographiée bravant l'interdit. Après son arrestation, les Iraniennes ont pris d'assaut les réseaux sociaux via le hashtag #WhereIsShe («où est-elle?»).

Coordinating Committee for Women's Right in Iran calls on all women to collectively join the demonstrations everywhere without Hejab.

The end of the Rule of Hejab is here; unveil the protests.

We do not want this anti-women regime!

End compulsory veiling now! pic.twitter.com/f20yN61q7f

— fariborz pooya (@fariborzpooya) December 31, 2017