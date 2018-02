Interview. Jawad Abu Hatab: "la révolution syrienne est toujours vivante"

Pour le premier ministre du gouvernement de transition syrien (organe de l'opposition modérée qui assure la gestion des zones dites « libérées » de l'intérieur du pays), les défis sont nombreux : bombardements renforcés des zones rebelles par le régime et ses alliés, tentative hégémonique des djihadistes sur l'opposition modérée.... Mais si la guerre a perverti la révolution, elle ne l'a pas tué, estime-t-il.

Propos recueillis par Delphine Minoui à Gaziantep (Turquie)

Trois semaines après le lancement par Ankara de l'opération «Rameau d'olivier» (visant à déloger les combattants kurdes du PYG de l'enclave syrienne d'Afrine, au nord du pays), ne craignez-vous pas que cette offensive ne complique encore plus la guerre syrienne?

Si elle parvient à nettoyer le nord du pays des forces terroristes, cette opération ne peut qu'être bénéfique pour la Syrie. Je ne fais aucune différence entre les combattants de l'YPG, Daech ou encore Al Nosra (ndlr: ex-branche d'Al Qaeda en Syrie). Ils veulent imposer leur contrôle sur Afrine de la même manière que l'EI et Nosra cherchent à contrôler d'autres régions, au risque d'une partition du pays. Ce n'est qu'en se débarrassant de ces diverses forces extrémistes que nous parviendrons à établir des Conseils locaux et à garantir l'unité, la sécurité et l'accès aux services à nos citoyens.