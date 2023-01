Une campagne inédite sera lancée par le ministère algérien du Commerce, afin d’interdire et sensibiliser sur les signes et « couleurs qui portent atteinte aux valeurs morales de la société ».

En Algérie, une campagne de sensibilisation contre les signes et couleurs qui portent atteinte à la croyance religieuse sera menée à partir du 9 janvier, annonce un communiqué du ministère du Commerce et repris par plusieurs médias locaux.

« Durant cette campagne, des actions de sensibilisation seront menées contre les couleurs arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT, au niveau des places publiques et des médias », précise TSA.

Concrètement le ministère veut mettre la lumière sur les « dangers et les conséquences néfastes sur la commercialisation de ces produits sur le marché national, leur présence dans les maisons et les mosquées et l’environnement en général, surtout que cela concerne aussi des jouets pour les enfants, les articles scolaires, les vêtements et même les livres du Coran ».

Des associations de défense des droits des consommateurs prendront également part à cette campagne, qui prévoit notamment l’envoie de SMS « aux publics visés ».