Ingérence électorale aux Etats-Unis: 13 Russes inculpés pour complot

La justice américaine a frappé un grand coup vendredi en annonçant l'inculpation de 13 Russes, dont un proche de Vladimir Poutine, et trois entités russes pour avoir interféré dans le processus politique américain en favorisant la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016.

Tous les inculpés sont accusés de complot en vue de tromper les Etats-Unis, trois d'entre eux sont accusés également de fraude bancaire et cinq autres de vol aggravé d'identité, selon un communiqué du procureur spécial chargé de ce dossier, Robert Mueller.

L'enquête n'a toutefois pas de preuve que cette campagne de propagande ait eu un impact sur le résultat de l'élection, a précisé devant la presse le N.2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein. Il a aussi souligné qu'aucun Américain n'avait "participé sciemment à cette activité illégale".

"Les accusés auraient mené ce qu'ils appellent une guerre de l'information contre les Etats-Unis, avec le but affiché de répandre la méfiance à l'encontre des candidats et du système politique en général", a affirmé Rosenstein.

La campagne était dirigée depuis la Russie par l'Agence de recherche sur l'internet (Internet Research Agency) et financée par Evgueni Prighozine, un proche du président russe Vladimir Poutine, à travers deux de ses sociétés. Les 12 autres inculpés sont des membres de l'Agence.

Prighozine est surnommé le "chef" car il dirige la société Concord qui s'occupe notamment de la restauration lors des réceptions au Kremlin. Cette société, mentionnée dans l'acte d'accusation, fait déjà l'objet de sanctions américaines.

L'acte d'accusation affirme que cette Agence, basée à Saint-Pétersbourg, a soutenu à partir de la mi-2016 la campagne de Trump et dénigré la candidate démocrate Hillary Clinton.

Le groupe, "se faisant passer pour des ressortissants américains et créant de faux personnages", a administré des comptes sur les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, YouTube et Instagram - qui "traitaient de questions politique et sociale clivantes", comme l'immigration ou la religion.

Il aurait notamment créé un faux compte du parti républicain dans le Tennessee qui a attiré plus de 100.000 abonnés, ou des faux comptes de militants musulmans et de la cause noire. Quelques jours avant le scrutin, ces comptes avaient appelé à ne pas voter pour Clinton alors que ces communautés étaient majoritairement favorables à la candidate démocrate.

Des membres de l'Agence auraient également voyagé dans plusieurs Etats des Etats-Unis et la société aurait notamment contacté "à leur insu" des membres de l'équipe de Trump, qui n'ont pas été identifiés.

"Des centaines de personnes" ont participé à cette vaste campagne de déstabilisation dotée d'un budget de plusieurs millions de dollars, selon l'acte d'accusation.