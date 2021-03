Si l’année 2020 a connu une baisse au niveau des transactions immobilières en Espagne, les Marocains ont acheté plus de biens qu’auparavant, se plaçant parmi les principaux nouveaux acquéreurs de biens immobiliers dans le pays ibérique.

En 2020, 47.500 maisons ont été achetées par des étrangers en Espagne, soit 11,3% du total des transactions effectuées. Bien que l’achat de logements par des étrangers ait baissé de 24,6% en comparaison à l’année dernière, certains ont au contraire profité de cette occasion pour devenir propriétaires.

C’est le cas des Marocains qui s’accaparent 6,7% de ces transactions et améliorent ainsi leur score par rapport à l’année dernière. Par région, les Marocains ont d’ailleurs été les premiers acheteurs étrangers dans la communauté d’Aragon et de Murcie.

Les Marocains ont le plus souvent opté pour des biens «anciens» (89,5%), tout comme les Français et les Britanniques, tandis que les Belges, les Norvégiens, les Suédois et les Néerlandais ont opté pour du neuf.

Les provinces où les étrangers ont le plus acheté durant l’année 2020 sont Alicante, les îles Baléares, Malaga, Tenerife et Gérone, mais aussi Murcie, Las Palmas, Almería, Tarragone, et Castellón (12,30%).