Un « travail extraordinaire », un homme qui « incarnait une génération », qui a « représenté le Royaume-Uni avec dignité, un homme « de prévoyance, de détermination et de courage »: les hommages au prince Philip ont afflué vendredi du monde entier dès l’annonce de son décès.

– Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été le premier à saluer la mémoire du prince.

« Nous sommes en deuil… La nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d’Edimbourg », a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.

L’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair a été plus loin. Le prince, a-t-il déclaré, « sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d’années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage », qui « était souvent en avance sur son temps ».

– Aux Etats-Unis, c’est l’ex-président américain George W. Bush qui a réagi le premier.

« Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne » britannique, a estimé l’ancien président dans un communiqué.

– Le Premier ministre australien Scott Morrison a salué un homme qui « incarnait une génération qu’on ne reverra jamais ».

– « Il a eu une carrière remarquable dans l’armée et était au premier plan dans beaucoup d’initiatives sociales », a souligné de son côté le Premier ministre indien Narendra Modi.

– L’Allemagne, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a salué « une longue vie au service de son pays ».

– « Le prince Philip sera très regretté en Israël et dans le monde », a écrit le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sur Twitter.