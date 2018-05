Harvey Weinstein inculpé pour viol par un grand jury

L'ancien producteur de films, Harvey Weinstein s'est livré vendredi à la police new-yorkaise. Il a été inculpé de viol et d’agression sexuelle par un grand jury.

Harvey Weinstein a été inculpé mercredi par un grand jury de viol et d'agression sexuelle, a annoncé le procureur de Manhattan Cyrus Vance. Harvey Weinstein, 66 ans, mis en cause par plus de 70 femmes depuis que le scandale a éclaté, dément toute relation non consentie et son avocat, Benjamin Brafman, a déclaré qu'il avait l'intention de plaider non coupable.

L'ex-producteur s'est livré à la police new-yorkaise vendredi. Il est ressorti inculpé pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004 sur deux femmes différentes. Il a été relaché sous caution d'un million de dollars et doit porter un bracelet électronique. Selon son avocat, il plaidera non coupable.

Il est arrivé au siège de la police new-yorkaise à 13h25 (7h25 heure locale), deux gros dossiers sous le bras. Veste sombre, pull bleu clair, Harvey Weinstein, 66 ans, s'est rendu au siège de la NYPD vendredi matin, sept mois après le début du scandale qui a secoué tout Hollywood.

Même si la bataille judiciaire ne fait que commencer, Harvey Weinstein est depuis longtemps déchu. Depuis les premières révélations, début octobre dans le Times et le New Yorker, l'ex-magnat d'Hollywood a été évincé de sa compagnie et de l'Académie des Oscars. Il soignerait son addiction au sexe dans un établissement spécialisé de Scottsdale, en Arizona.

Longtemps à la tête de l'une des plus influentes sociétés de production américaines, Weinstein doit faire face aux accusations de plus de 70 femmes pour des faits de harcèlement sexuel et, dans certains cas, de viol. Parmi elles figurent notamment les actrices Ashley Judd, Uma Thurman et Salma Hayek. Le cofondateur du studio Miramax et de la Weinstein Company affirme que toutes les relations qu'il a eues étaient consenties.