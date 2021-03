La France interdit l’abattage rituel musulman (halal) des volailles à partir de juillet 2021. Cette décision fait suite aux nouvelles conditions d’abattage décidées par le ministère de l’Agriculture qui ne permettent plus de sacrifier selon les principes de la religion islamique.

Dans un communiqué signé des responsables des Grandes Mosquées de Paris, de Lyon et d’Evry, on apprend que la France a modifié ses conditions d’abattage dans une instruction technique du ministère de l’Agriculture publiée au Bulletin officiel le 25 novembre dernier. Intitulée « Contrôles officiels relatifs à la protection animale en établissement d’abattage de volailles au moment de leur mise à mort », l’instruction énonce de nouvelles conditions à appliquer pour abattre les animaux qui « ne permettent pas de répondre aux principes dogmatiques et fondamentaux de l’abattage rituel Halal », commente le groupement de mosquées.

Ainsi, les « titulaires de l’agrément interministériel les habilitant à délivrer les autorisations de pratique du sacrifice rituel, et assurant la certification halal des viandes et produits destinés à la consommation de la communauté musulmane », se sont réunies le lundi 15 mars à la Grande Mosquée de Paris « pour examiner les voies et moyens de sensibilisation des pouvoirs publics sur la situation dramatique que risquent de vivre les musulmans de France suite à la parution » de cette instruction, notamment « en cette veille de Ramadhan ».

COMMUNIQUÉ – Les Grandes Mosquées de Paris, de Lyon et d'Évry s'inquiètent vivement d'une récente instruction ministérielle qui pourrait conduire à l'interdiction de l’abatage de volailles selon le rituel Halal : pic.twitter.com/3jb764Fbnl — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 18, 2021

Dans le détail, voici les délits listés par l’instruction technique concernant l’abattage rituel:

– Abattage rituel d’un animal par un sacrificateur non habilité;

– Abattage d’animal sans étourdissement préalable;

– Saignée rituelle d’un animal sans immobilisation;

– Non justification, par un sacrificateur, de son habilitation à effectuer un abattage rituel;

– Abattage rituel d’un animal sans étourdissement préalable dans un abattoir non autorisé;

– Abattage rituel d’un animal sans étourdissement préalable dans un abattoir ne respectant pas les conditions de l’autorisation préfectorale.

« Une grave entrave au libre exercice du culte »

Pour rappel, selon le rite musulman, la bête doit être égorgée consciente (donc non étourdie). A partir de juillet prochain, abattre des volailles sans étourdissement préalable constituera un délit et les musulmans ne pourront donc plus sacrifier selon leur rite. Les responsables des lieux de culte évoquent « une grave entrave au libre exercice du culte » et « entendent mener toutes les actions légales pour rétablir ce droit fondamental ».

Ces derniers « ont déjà fait part de leurs préoccupations auprès du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Agriculture, sans pour autant parvenir à un résultat satisfaisant, permettant d’assurer le respect des principes de l’abattage rituel Halal tel qu’il était pratiqué jusqu’à présent », poursuit le communiqué.

Lire aussi : Pas de label « bio » pour les viandes halal sans étourdissement préalable

Considérant que si ces dispositions sont mises en œuvre, les musulmans de France ne pourront plus « consommer des viandes conformes à leur rite », « les responsables des Grandes Mosquées demandent au ministre de l’Agriculture de les recevoir en urgence pour les entendre sur cette question ».

Le communiqué est signé des recteurs des Mosquées précitées à savoir Chems-eddine Hafiz (Grande Mosquée de Paris), Kamel Kabtane (Grande Mosquée de Lyon), et Khalil Meroun (Grande Mosquée d’Evry).

L’abattage rituel fait débat dans de nombreux pays non musulmans. La Belgique a interdit tout abattage rituel sans étourdissement en Flandre depuis le 1er janvier 2019 en Flandre, et en Wallonie depuis le 1er septembre. Il reste pour l’instant autorisé à Bruxelles.