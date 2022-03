En Biélorussie, l’institution s’était engagée dans 11 projets pour un montant total de 1,15 milliard de dollars. En Russie, la Banque menait 4 projets représentant 370 millions.

Les mesures de rétorsions contre Moscou et Minsk continuent. La Banque mondiale a annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses programmes d’aide en Russie et en Biélorussie. L’institution de Washington a pris cette décision «suite à l’invasion russe de l’ Ukraine et aux hostilités contre le peuple ukrainien».

En Biélorussie, la Banque mondiale s’était engagée dans 11 projets totalisant 1,15 milliard de dollars. En Russie, elle menait 4 projets représentant 370 millions. L’institution a par ailleurs souligné qu’elle n’avait approuvé « aucun nouveau prêt ou investissement en Russie depuis 2014 », soit depuis l’annexion de la Crimée par Moscou. « Il n’y a pas non plus eu de nouveau prêt approuvé en faveur de la Biélorussie depuis la mi-2020 », a-t-elle précisé.

Des aides pour l’Ukraine

Mardi, la Banque mondiale avait annoncé qu’elle préparait une aide d’urgence de trois milliards de dollars en faveur de l’Ukraine dont au moins 350 millions pourraient être débloqués dès cette semaine.

L’autre grande institution de Washington, le Fonds monétaire international, envisage aussi une aide supplémentaire à Kiev en plus des 2,2 milliards de dollars qui doivent être débloqués d’ici la fin du mois de juin.