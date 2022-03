Le constructeur américain Boeing a annoncé avoir cessé les livraisons de pièces de rechange et de soutien à la maintenance des compagnies aériennes russes, à cause des sanctions économiques contre Moscou à cause de l’opération militaire en Ukraine.

Dans un communiqué rendu public, la compagnie a annoncé qu’elle avait également suspendu ses opérations en Russie, jusqu’à nouvel ordre.

La décision a été prise alors que la Russie continue d’étendre ses opérations militaires en Ukraine, incitant les pays occidentaux à infliger des sanctions financières et économiques aux institutions et personnalités influentes russes. Depuis le début de la semaine, des dizaines d’entreprises à travers le monde ont suspendu leurs activités en Russie, tandis que d’autres entreprises opérant dans divers secteurs, dont notamment le secteur pétrolier, ou celui de l’énergie et des transports, ont annoncé leur boycott du marché russe.

La semaine a vu également, la mise en place de nouvelles sanctions de l’Union européenne interdisant l’exportation de pièces de rechange d’Airbus et d’avions vers la Russie, ainsi que l’interdiction des avions-cargos russes de survoler l’espace aérien de l’UE.

La décision de Boeing amplifie les défis qui s’imposent aux compagnies aériennes russes pour assurer la continuation de l’exploitation d’une flotte de plus de 700 aéronefs de fabrication occidentale.