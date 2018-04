Grande-Bretagne: Sajid Javid remplace Amber Rudd au ministère de l'Intérieur

Proche de Theresa May, Amber Rudd lui a remis sa démission dimanche soir. Elle assume les conséquences du scandale «Windrush»: des générations d'immigrés légaux menacés à tort d'expulsion par ses services.

Son nom était régulièrement cité parmi les candidats potentiels à la succession de Theresa May, mais sa carrière politique vient d'exploser en vol. Amber Rudd, ministre de l'Intérieur britannique, a présenté dimanche soir sa démission à la première ministre qui l'a acceptée. Celle-ci perd celle que l'on présentait aussi comme son «bouclier humain».

La démission est intervenue après une succession de scandales politiques dans lesquels Amber Rudd s'est retrouvée impliquée. Il y a d'abord cette affaire qui dure depuis plusieurs semaines de la «génération Windrush»: des enfants d'immigrés des Caraïbes arrivés légalement au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, mais traités comme des clandestins et menacés d'expulsion par les services de l'immigration. Jusqu'à 50.000 personnes sont concernées par ce scandale d'excès de zèle du ministère de l'Intérieur. Amber Rudd et Theresa May ont eu beau s'excuser et promettre de rectifier la situation, en garantissant la reconnaissance de leur nationalité britannique à ceux qui en feraient la demande, la tempête n'est pas retombée.

Objectifs d'expulsions d'immigrés

Parallèlement, Amber Rudd s'est pris les pieds dans ses déclarations devant une commission parlementaire la semaine dernière. Interrogée sur des «cibles» d'expulsions d'immigrés clandestins fixées par ses services, elle a affirmé ne pas savoir de quoi il s'agissait. Avant que ne soit révélé un document interne lui étant adressé qui faisait état de l'existence d'objectifs chiffrés. Dimanche soir, le Guardian révélait une lettre d'Amber Rudd à Downing Street de janvier 2017 dans laquelle elle évoquait son intention d'«augmenter de plus de 10% le nombre d'expulsions mises en œuvre dans les années à venir».

Depuis plusieurs jours, l'opposition travailliste demandait la démission de la ministre conservatrice, qualifiée d'«incompétente». Vendredi soir, elle avait promis de venir s'expliquer devant le Parlement ce lundi, écartant l'idée de jeter l'éponge. La pression est montée pendant le week-end. Plus de 200 députés ont signé une lettre l'accusant de gérer la politique d'immigration du pays «au pied levé» pour tenter de sauver sa peau.

Les «Brexiters» se réjouissent du départ de cette proeuropéenne

Malgré ses convictions progressistes, Amber Rudd avait assumé la conception d'un «environnement hostile» à l'immigration lancé par Theresa May, précédente occupante du Home Office de 2010 à 2016. Après les six ans de gestion à poigne de ce ministère difficile par cette dernière, Rudd aura tenu moins de deux ans. C'est un coup dur pour cette étoile montante de 54 ans, pilier de la ligne pro-européenne au sein du gouvernement. Elle s'était illustrée durant la campagne du référendum sur le Brexit par ses interventions déterminées pour le maintien dans l'UE. Farouche opposante de son collègue des Affaires étrangères Boris Johnson, elle avait dit de lui qu'il n'était «pas le genre d'homme qu'on choisirait pour se faire raccompagner en voiture à la fin de la soirée».

Les «Brexiters» ne cachent pas leur joie de la voir partir. Ils avaient joint leurs voix à celles de l'opposition pour réclamer son départ. Ils la soupçonnaient de chercher à diluer le Brexit, en plaidant pour le maintien dans une union douanière avec l'UE et en se préparant à garder les frontières britanniques relativement ouvertes pour les ressortissants européens après la sortie de l'Union.

Cette démission expose un peu plus la première ministre Theresa May, qui a déjà dû se défaire de plusieurs de ses alliés au sein de son gouvernement.

Enfin, c'est le ministre britannique des Communautés, Sajid Javid, qui a été nommé aujourd'hui ministre de l'Intérieur en remplacement d'Amber Rudd.