GB: les députés adoptent la loi de retrait de l'UE

Les députés britanniques ont adopté mercredi soir un projet de loi gouvernemental crucial dans la mise en oeuvre du Brexit, au terme d'un parcours turbulent ayant plusieurs fois mis à mal l'exécutif et avant son examen par les Lords.

Le projet de loi sur le retrait de l'Union européenne, voté par 324 voix contre 295, doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen le 29 mars 2019. Il sera débattu par la chambre des Lords à partir de fin janvier.

"Cette loi est essentielle pour préparer le pays à l'étape historique du retrait de l'Union européenne", a déclaré peu avant le vote le ministre chargé du Brexit, David Davis. "Elle garantit qu'au première jour (après le Brexit), nous aurons une législation qui fonctionne, permettant le retrait en douceur et ordonné voulu par le peuple et les entreprises au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Soulignant que le texte avait été débattu pendant plus de 80 heures et fait l'objet de plus de 500 amendements, David Davis s'est réjoui de pouvoir soumettre à la chambre des Lords une version "améliorée" qui, a-t-il espéré, serait examinée "de manière aussi constructive".

L'adoption du projet de loi marque certes une victoire pour le gouvernement, souvent chahuté durant les débats. Mais son examen à partir du 30 janvier devant la chambre des Lords, majoritairement pro-UE, pourrait connaître un nouveau lot d'obstacles et de surprises. A l'image des âpres débats qui ont animé depuis septembre la chambre des Communes, illustrant les divisions persistantes, y compris au sein de la majorité conservatrice, sur les orientations à donner au Brexit.