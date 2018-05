Gaza: un Palestinien tué par une frappe israélienne

Un Palestinien âgé de 30 ans a été tué et un autre blessé lundi par une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé local.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, bras armé du mouvement Hamas, ont rendu hommage au Palestinien décédé dans un communiqué, le qualifiant comme "combattant".

De son côté, l'armée israélienne a indiqué qu'un char positionné à l'extérieur de la bande de Gaza avait frappé un poste d'observation en représailles à une tentative d'incursion de Palestiniens sur le territoire israélien et à des tirs en provenance de l'enclave contre des soldats.

Israël et le Hamas se sont livrés trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne.

La trêve a une nouvelle fois été mise à l'épreuve ces dernières semaines par une mobilisation massive le long de la frontière pour le droit des réfugiés palestiniens à revenir sur les terres de 1948, date de la création d'Israël, et contre le blocus imposée par Israël à l'enclave.