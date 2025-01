L’envoyé spécial pour le Proche-Orient du président américain élu Donald Trump s’est entretenu à Doha avec le Premier ministre du Qatar des efforts de médiation en vue d’une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué de la diplomatie qatarie.

Les discussions, vendredi, entre Steve Witkoff et le Premier ministre, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, « ont porté sur les derniers développements dans la région, en particulier les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza », a indiqué le communiqué, sans fournir d’autres détails.

Des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont repris le week-end dernier au Qatar en vue d’un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, centrées dans l’immédiat sur la libération d’otages enlevés lors de l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.

