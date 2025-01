Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a chargé une délégation de hauts responsables de se joindre aux négociations en cours au Qatar pour un cessez-le-feu et la libération des otages retenus dans le territoire palestinien, a annoncé son bureau.

Selon ce dernier, Benjamin Netanyahu a tenu une réunion à Jérusalem en présence de l’envoyé spécial pour le Proche-Orient du président américain élu Donald Trump, Steve Witkoff, d’un représentant de l’administration américaine sortante, du ministre israélien de la Défense Israël Katz et des responsables de la sécurité israélienne.

« A l’issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le chef du Mossad (renseignement extérieur), le chef du Shin Bet (renseignement intérieur), le général de réserve Nitzan Alon et son conseiller en politique étrangère Ophir Falk de se rendre à Doha afin de continuer à promouvoir un accord pour la libération de nos otages », a indiqué son bureau dans un communiqué.

Une décision saluée par le Forum des familles, principale association de proches d’otages, alors que des rassemblements ont lieu comme chaque samedi en soirée dans les grandes villes du pays pour demander leur libération.

« Nous appelons la délégation à saisir cette opportunité historique d’obtenir la libération de tous nos êtres chers », a réagi le Forum dans un communiqué. « Qu’elle fasse tout son possible pour revenir avec un accord permettant le retour de tous les otages, jusqu’au dernier ».

