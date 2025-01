Le Hamas a annoncé que des pourparlers en vue d’obtenir une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien allaient reprendre ce vendredi au Qatar.

« Des négociations indirectes reprendront aujourd’hui, vendredi, dans la capitale qatarie Doha », a affirmé le Hamas dans un communiqué. Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à cette déclaration.

« Comme toujours, le mouvement réaffirme son sérieux, sa positivité et son engagement à parvenir à un accord dans les plus brefs délais, répondant aux aspirations (…) de notre peuple (…), en priorité la fin de l’agression et la protection de notre peuple face au génocide (…) pratiqué par l’occupation » (Israël, ndlr), ajoute le Hamas.

Ces négociations se concentreront « sur la garantie que l’accord aboutisse à une cessation complète des hostilités, au retrait des forces d’occupation de la bande de Gaza, à la définition des mécanismes de mise en œuvre et au retour des personnes déplacées dans leurs foyers », est-il encore indiqué.

Depuis plus d’un an, le Qatar est engagé au côté des Etats-Unis et de l’Egypte dans des négociations en vue d’une trêve et la libération des otages toujours retenus à Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre.

De nouvelles négociations ont eu lieu plus tôt en décembre à Doha, mais le Hamas et Israël se sont à nouveau accusés mutuellement de les enrayer.

En dépit d’efforts diplomatiques intenses, aucune trêve n’a pu être conclue depuis celle d’une semaine intervenue fin novembre 2023, qui a permis la libération d’otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a autorisé jeudi les négociateurs israéliens à poursuivre les discussions au Qatar.

L’attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels. Ce jour-là, 251 personnes avaient été enlevées. Parmi elles, 96 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l’armée.

Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne militaire dévastatrice qui a tué plus de 45.650 Palestiniens à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire dans le territoire palestinien assiégé.