Des responsables israéliens sont arrivés lundi à Doha pour des discussions en vue d’un cessez-le-feu à Gaza et un échange d’otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas, a indiqué à l’AFP une source proche des pourparlers.

« Une équipe technique israélienne se trouve à Doha pour discuter du cessez-le-feu et de l’accord sur les otages à Gaza », a déclaré cette source sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible des discussions, ajoutant que les réunions se déroulaient « entre des équipes de travail israéliennes et qataries » et qu’elles visaient à rapprocher les positions des différentes parties.

Ces discussions font suite à une visite à Doha, mercredi dernier, du chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, David Barnea, selon la même source, mais rien n’indique qu’il participe aux pourparlers en cours.

Les négociateurs israéliens « n’ont jamais été aussi proches d’un accord » en vue de la libération d’otages dans le territoire palestinien depuis la trêve de novembre 2023, a déclaré plus tôt lundi le ministre de la Défense israélien, Israël Katz.

En novembre 2023, une trêve d’une semaine, la seule jusqu’ici dans la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, avait permis la libération de 105 otages retenus dans la bande de Gaza et celle de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

Tous les efforts de médiation menés par l’Egypte, les Etats-Unis et le Qatar depuis lors pour tenter d’obtenir une nouvelle trêve ont échoué.

Début novembre, le Qatar avait annoncé suspendre ses efforts, reprochant aux deux camps leur absence de volonté d’aboutir à un accord.

Mais depuis quelques semaines, les efforts diplomatiques ont repris, menés cette fois de concert par Washington, Le Caire, Doha et Ankara.

« Je crois que nous sommes en fait plus près du but que nous l’avons jamais été jusque-là, si (le Premier ministre israélien) Netanyahu ne fait pas dérailler intentionnellement les choses comme il l’a fait à chaque fois », a déclaré à l’AFP, sous le couvert de l’anonymat, un responsable du Hamas joint à Doha.