Gaza: Amnesty dénonce une "violation abjecte" des droits de l'Homme

Amnesty International a dénoncé lundi une "violation abjecte" des droits de l'homme et des "crimes de guerre" à Gaza, où 37 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils manifestaient contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem.

"Nous assistons à une violation abjecte du droit international et des droits de l'homme à Gaza" a dénoncé l'organisation non gouvernementale basée à Londres sur Twitter. "Ceci doit cesser immédiatement".

We are witnessing an abhorrent violation of international law & human rights in #Gaza. 38 confirmed dead, including 6 children, with close to 2000 people injured. Many are reporting injuries to the head and chest. Over 500 injured with live ammunition. This must end immediately.

— AmnestyInternational (@amnesty) May 14, 2018