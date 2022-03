L’Algérie ne respecte pas ses engagements envers l’Espagne concernant l’approvisionnement en gaz. Madrid cherche des alternatives, afin d’éviter les pannes dans un contexte hautement tendu.

Les exportations algériennes de gaz vers l’Espagne continuent de chuter malgré les promesses formulées par Alger. Durant le mois de février, «l’Espagne n’a reçu que 8.801 GWh de la part de l’Algérie», un chiffre inférieur à celui enregistré durant le mois de janvier, indique le média ibérique Ok Diario.

En effet, la livraison durant le mois de février ne représente que 23% du total des livraisons prévues pour l’Espagne. Pourtant, avant la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe (passant par le Maroc), les importations depuis l’Algérie représentaient durant la même période près de 45% du total des importations espagnoles.

À la place de l’Algérie, l’Espagne comme alternative pour l’approvisionnement en gaz de l’UE?

De plus, pas une seule commande de gaz naturel liquéfié (GNL) n’a été acheminée vers les ports espagnols, souligne la même source. Au vu de la situation, l’Espagne s’est tournée vers les États-Unis et le Nigeria, poursuit Ok Diario.

Le contexte international fait craindre le pire en Espagne et dans le reste du continent européen. L’Algérie, troisième fournisseur de gaz en Europe, s’est toutefois dite prête à aider le vieux continent pour faire face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Mais, n’étant pas capable d’assurer ses exportations vers l’Espagne, l’Algérie est-elle réellement en mesure d’être un partenaire fiable?