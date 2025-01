La Mauritanie et le Sénégal ont annoncé, mardi soir, le début de la production de gaz dans leur gisement marin commun « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA).

Le premier puits du champ gazier GTA, situé à la frontière maritime entre les deux pays à une profondeur de 2850 mètres, a été officiellement ouvert avec succès, indique un communiqué conjoint des ministères chargés de l’Energie en Mauritanie et au Sénégal, ainsi que de la compagnie Petrosen et de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures.

L’ouverture réussie du premier puits de ce projet marque l’aboutissement des opérations techniques et prépare le terrain pour un début imminent de la commercialisation du gaz, précise la même source, notant que le projet a été développé dans le cadre d’un partenariat avec la BP et Kosmos Energy.

Le gisement, qui représente l’une des plus grandes découvertes gazières en eaux ultra-profondes, sera exploité durablement au bénéfice des populations et des économies des deux pays, a-t-on poursuivi.

Et d’ajouter que l’ouverture de ce premier puits constitue une nouvelle pierre angulaire dans le partenariat entre la Mauritanie et le Sénégal, renforçant leur position en tant qu’acteurs clés et émergents de l’industrie énergétique régionale.

Cité dans le communiqué, le ministre mauritanien de l’Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, a indiqué que le partenariat exemplaire avec le Sénégal a permis de renforcer les capacités des deux pays dans la réalisation des objectifs communs ambitieux et durables, notant qu’un avenir prometteur et dynamique attend toute la région.

De son côté, le ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a qualifié l’ouverture des pipelines de gaz d’étape historique qui traduit la vision commune avec la Mauritanie et incarne un modèle de coopération fructueuse.

Les experts prévoient que la production de gaz au cours de la première phase d’exploitation du gisement sénégalo-mauritanien, dont les réserves sont estimées à 25 trillions de pieds cubes de gaz naturel, atteindra un volume de 2,5 millions de tonnes par an, qui sera destiné à la consommation locale des deux pays.

Outre le gisement GTA, la Mauritanie dispose d’un champ gazier propre, « BirAllah », dont les réserves sont estimées à environ 1400 milliards de mètres cubes. Son exploitation devrait débuter en 2027 ou 2028, selon les autorités.