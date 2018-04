USA: fusillade près du siège de Youtube

La police a confirmé mardi la présence d'un tireur près du campus du groupe YouTube, filiale de Google, à San Bruno en Californie près de San Francisco.

"Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill", l'adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, qui n'a pas donné d'information sur le tireur ou sur d'éventuelles victimes.

D'après un témoin indirect de la scène cité par CNN, "une femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier". Il ne s'agirait pas d'une fusillade visant un grand nombre de personne, selon cette même source qui a gardé l'anonymat.

L'attaque se serait produite dans "une cour intérieure" où les employés déjeunent habituellement.

D'après la chaîne Fox, il pourrait y avoir "de nombreuses victimes hospitalisées".

"Nous sommes en relation avec les autorités et nous fournirons les informations officielles quand elles seront disponibles", a tweeté Google Communication.

Une employée de YouTube, qui a souhaité garder l'anonymat, a indiqué également sur CNN qu'elle se trouvait "en vidéo conférence" lorsque l'attaque est survenue.

Elle a évoqué des gens qui "se sont soudainement mis à courir et à crier", ajoutant que les personnes présentes sur le campus se sont efforcées de quitter le bâtiment le plus vite possible. "Il y a plein de sorties. Donc plein de personnes ont pu sortir", a-t-elle encore ajouté.