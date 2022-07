Dans un Danemark meurtri, l’auteur présumé de la tuerie dans un centre commercial de Copenhague a été placé en détention en psychiatrie lundi, et la santé mentale du tireur de 22 ans est désormais au coeur de l’enquête.

Vêtu d’un T-shirt bleu, le suspect arrêté peu après la fusillade a été présenté à un juge du tribunal de la capitale danoise, qui lui a signifié les poursuites pour trois meurtres, dont celui de deux adolescents, et sept tentatives de meurtre.

Après deux heures d’audience, son placement en détention provisoire a été ordonné pour 24 jours renouvelables, mais dans une « unité psychiatrique fermée ». A la demande du procureur et avec l’accord de la défense, la décision est accompagnée d’un examen de son état mental.

La police avait annoncé lundi matin, que le suspect, décrit comme un Danois « de souche », était connu pour des antécédents psychiatriques ».

Selon la radiotélévision nationale DR, citant plusieurs sources anonymes, le tireur présumé a essayé de joindre une ligne d’aide psychologique peu avant les faits, ce que les autorités n’ont pas voulu confirmer.

L’attaque, commise principalement avec un fusil, a fait trois morts et 30 blessés dont quatre graves dans un grand centre commercial, Fields, situé entre le centre de Copenhague et l’aéroport de la capitale.

Le drame a brisé un week-end de fête dans le pays scandinave, entre la liesse du passage du Tour de France et le retour du festival de musique géant de Roskilde après deux ans d’annulations dues au Covid.

– « Discussions très justifiées » –

« Je crois que nous avons rarement vécu un contraste aussi violent qu’hier », a reconnu la Première ministre danoise Mette Frederiksen, venue rendre hommage aux victimes sur les lieux lundi à midi.

« Naturellement des discussions très justifiées vont émerger (…) en lien avec les armes utilisées, en lien avec la psychiatrie (…) Mais aujourd’hui je trouve que nous devons rendre hommage aux victimes, montrer notre sympathie, notre aide et notre soutien, et soutenir tous ceux qui ont été touchés », a-t-elle dit devant les caméras.

La mairie de Copenhague a fait savoir qu’elle préparait un hommage aux victimes.

L’identité des trois personnes tuées – un homme de 47 ans, un adolescent et une adolescente de 17 ans – ainsi que des blessés d’âges et de sexe différents suggère « qu’il s’agit de victimes choisies au hasard », a expliqué Soren Thomassen.

« Rien n’indique dans ce que nous avons trouvé qu’il s’agisse d’un acte terroriste », a estimé le directeur de l’enquête, selon lequel le tireur a agi seul.

La police a confirmé lundi matin considérer comme authentiques des vidéos du suspect circulant depuis dimanche soir sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme âgé de 22 ans – dont l’identité est connue mais pas rendue publique – y apparaît posant avec des armes, mimant des gestes de suicide avec un fusil et un pistolet.

Il évoque également un traitement avec un médicament puissant prescrit en psychiatrie « qui ne marche pas ».

Les comptes YouTube et Instagram du suspect ont été désactivés dans la nuit, mais les vidéos, mises en ligne vendredi selon des médias danois, circulent encore sur d’autres comptes.

La police juge qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le mobile de l’attaque, mais que celle-ci semble avoir été préparée à l’avance.

– Quatre blessés graves –

L’arrestation avait eu lieu sans difficulté vers 17h50 (15h50 GMT) aux abords du centre commercial environ un quart d’heure après les premiers signalements de coups de feu, selon la police.

Les quatre blessés par balle se trouvent encore « dans un état grave ». Il s’agit de deux Danoises de 19 ans et 40 ans et deux Suédois, un homme de 50 ans et une adolescente de 16 ans.

Selon la police, vingt-trois personnes ont aussi été légèrement blessées lors du mouvement de panique provoqué par la fusillade dans le centre commercial.

Ce dernier était très fréquenté en raison d’un concert, avec 13.500 spectateurs, de la star britannique Harry Styles prévu dans une grande salle voisine, la Royal Arena. Le spectacle avait été annulé à la dernière minute.

« J’ai le coeur brisé avec les habitants de Copenhague. J’adore cette ville. Les gens y sont si chaleureux et pleins d’amour », a déclaré le chanteur sur Twitter.