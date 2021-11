L’ancien président socialiste français François Hollande, dont le quinquennat fut marqué par une série d’attaques jihadistes, est attendu à la barre des témoins mercredi au procès des attentats du 13 novembre.

L’ex président de la République doit s’exprimer à la mi-journée devant la cour d’assises spéciale de Paris, où se tient depuis début septembre le procès des attaques qui ont fait 130 morts et plongé la France dans l’effroi le 13 novembre 2015.

Chef de l’Etat de 2012 à 2017, François Hollande assistait ce soir là au match amical France-Allemagne au stade de France à Saint-Denis, en banlieue parisienne, là où les premiers kamikazes jihadistes firent détoner leurs ceintures explosives, marquant le début d’une nuit de terreur.

Dans la foulée des trois explosions à Saint-Denis, qui ont fait un mort, les autres membres des commandos jihadistes ont perpétré un carnage sur des terrasses parisiennes et dans la salle de concert du Bataclan, dans l’est parisien.

Dès la première explosion devant le stade, François Hollande avait été exfiltré par son service de sécurité. Alors que les attentats étaient toujours en cours à Paris, il s’était adressé aux Français à la télévision, visiblement choqué: « c’est une horreur », avait-il dit.

Il s’était rendu au Bataclan après l’assaut donné par les forces de sécurité, et avait décrété dans la nuit l’état d’urgence dans le pays.

Depuis l’ouverture du procès, le 8 septembre, le nom de François Hollande a résonné à plusieurs reprises dans la salle d’audience.

Notamment du box où le principal accusé Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, a justifié les attentats, menés en riposte selon lui à la politique étrangère de la France. François Hollande avait engagé la France dans la coalition internationale menée par les Etats-Unis pour combattre l’organisation Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie.

« Moi je vous dis: on a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population, des civils, mais en réalité on n’a rien de personnel contre ces gens-là, on a visé la France et rien d’autre », a lancé Salah Abdeslam le 15 septembre.

« François Hollande savait les risques qu’il prenait en attaquant l’État islamique en Syrie », avait accusé Abdeslam.