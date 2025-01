Une boucherie de Seine-Saint-Denis affichant “100 % halal” a été contrainte de fermer après la découverte de multiples infractions, dont la vente illégale de viande de sanglier.

Une boucherie de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a été fermée d’urgence le 3 janvier après un contrôle mené par les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la France. L’inspection, réalisée le 31 décembre, a révélé 13 infractions graves aux règles sanitaires. La préfecture a décidé de suspendre immédiatement l’activité de l’établissement.

L’un des points les plus marquants de l’inspection a été la découverte, dans une chambre froide, de quatorze carcasses de sanglier et de plusieurs morceaux de viande sous vide. Une révélation surprenante pour un commerce affichant une conformité aux principes de l’alimentation halal, ce qui a suscité colère et incompréhension parmi les clients. Ces derniers affirment n’avoir jamais vu de telles marchandises proposées sur les étals.

Cette boucherie n’en est pas à sa première fermeture. Par le passé, elle avait déjà été sanctionnée à deux reprises pour des manquements graves en matière d’hygiène. Lors de la dernière inspection, les agents ont relevé la présence de nuisibles, une gestion défaillante de la chaîne du froid et une absence flagrante de pratiques d’hygiène, comme le lavage manuel.

En plus de vendre de la viande, l’établissement offrait des services de restauration et de relais-colis. Pour l’instant, le rideau restera baissé jusqu’à ce que les propriétaires mettent en œuvre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences sanitaires. La préfecture insiste sur la nécessité de garantir la sécurité alimentaire et la transparence envers les consommateurs.

Cette affaire met en lumière les enjeux de contrôle dans les commerces alimentaires, notamment ceux qui revendiquent des engagements spécifiques comme la certification halal.